Verona, al Bentegodi torna Tudor: la partita dell’ex

Tudor, nella Serie A con i tre punti per vittoria, è l'allenatore che ha avuto la media più alta: 1,51 per partita.

Il Verona segnò 65 gol in campionato, 62 di questi con Tudor (tre furono realizzati con Di Francesco). Furono 40 le reti totalizzate dal trio offensivo composto da Giovanni Simone (17), Gianluca Caprari (12) ed Antonin Barak (11).

Per Tudor, è la seconda gara contro l'Hellas dopo aver lasciato il club. La precedente è stata quando era alla Lazio, all'Olimpico, e si è conclusa con il biancocelesti che prevalsero per 1-0 il 27 aprile 2024.