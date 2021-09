Verona al cardiopalma, col Genoa è 3 a 3 in una partita folle!

Hellas rimontato da 0-2 a 3-2, poi il croato pareggia al 91'!

Andrea Spiazzi

Partita infinita, deboli di cuore a grave rischio. Il Verona, in pieno controllo sul 2-0 dopo un gol di Simeone e il raddoppio nel secondo tempo con rigore di Barak, si spegne. Tudor toglie l'argentino, il Genoa recupera con un rigore di Criscito e poi una doppietta di Destro sembra decidere le sorti, ma al 91' Kalinic salva i gialloblù con un'incornata. L'Hellas poteva vincere, e ha butttato via la vittoria, sia chiaro, ma poteva anche perdere. Per questo deve ringraziare Kalinic e il bellissimo cross di Casale.

FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Rovella, Fares; Kallon, Destro. A disposizione: Semper, Sabelli, Vanheusden, Behrami, Bani, Vasquez, Ghiglione, Pandev, Ekuban, Bianchi, Hernani, Touré - Allenatore: Davide Ballardini

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Simeone, Lasagna

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Caprari, Cetin, Ceccherini, Cancellieri, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa, Hongla - Allenatore: Igor Tudor

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

PRIMO TEMPO, IL VERONA COLPISCE DURO E CONTROLLA

Parte forte il Genoa, Il Ferraris è gremito al possibile. La nuova proprietà americana ha regalato i biglietti. Al 3' Criscito effettua un traversone dalla sinistra rasoterra, Montipò mette in corner. Kallon spinge. Il Verona cerca di prendere le misure.

SIMEONE! STUPENDO VANTAGGIO DELL'HELLAS

Il Verona al primo affondo fa centro. Al minuto 8 Ilic è meraviglioso sulla trequarti (lui è un vero regista offensivo) andandosene di forza e aprendo a destra per Faraoni. Il cross tagliato è uno dei suoi. Simeone stacca altissimo su Cambiaso e quasi in tuffo fulmina Sirigu. Gol dell'ex e niente esultanza.

Il Genoa risponde furente, Criscito calcia fuori, i ritmi sono alti. l'Hellas chiude i varchi e cerca il contropiede. 17': Biraschi con una diagonale salva tutto fermando Simeone pronto a colpire ancora. Poche le idee del Genoa, con un Hellas perfetto nelle chiusure e sempre in pressing alto. Cambiaso calcia a lato dalla distanza al 28'. Come va di moda dire adesso, i gialloblù sono in controllo. Ilic viene strattonato, non riescono a fermarlo. Barak si abbassa a difendere, Tameze è la diga davanti alla difesa e al 34' spazza in area un pallone pericoloso. Casale è attendo su Kallon. Badelj ciabatta da ottima posizione al 36'. Lazovic prende un corner al 38'. l'Hellas, però, bada più a gestire il vantaggio, riuscendoci bene, che a provare a colpire di nuovo. Barak, al 44' parte bene ma si imballa e viene raggiunto da Rovella e Criscito.

SECONDO TEMPO, SUCCEDE DI TUTTO

Cambi di Ballardini: Behrami, 36 anni, sostituisce Cambiaso, Pandev, 38 anni, Menegoni. Tudor, invece, toglie Lazovic e mette Sutalo.

RIGORE PER IL VERONA! BARAK NON SBAGLIA E FA 0 A 2

Uno spunto di Simeone sul vertice dell'area, l'argentino supera criscito e viene raggiunto da un pestone di Maksimovic. Doveri non vede nulla, il Var lo richiama, poi allo schermo assegna il rigore e ammonisce Maksimovic. Il pestone fa male, e sul dischetto va Antonin Barak che al 49' segna spiazzando Sirigu il suo primo rigore in Italia. Meglio non poteva iniziare l'Hellas, che non dà il tempo al Genoa di organizzarsi.

Bani sostituisce Maksimovic. Il Genoa è nervosissimo, giallo a Pandev per proteste. I rossoblù si gettano a testa bassa, l'Hellas rimane tranquillo.

Non ci sono più forze, da una parte e dall'altra. Tameze e Biraschi non ce la fanno, entrano Bessa e Ghiglione. Tudor toglie anche Simeone per Kalinic.

Il Genoa attacca in maniera caotica, il Verona non si scompone. Dawidowicz, Gunter e Sutalo danno sicurezza.

LASAGNA SBAGLIA. Un contropiede perfetto, con assist di Kalinic per Lasagna, non è sfruttato con un tiro troppo sul portiere del numero 11 che si mangia lo 0-3.

Sirigu compie un mezzo miracolo su punizione di barak, il Verona vuole ammazzare la gara.

MANI DI DAWIDOWICZ, RIGORE E 1 A 2 DI CRISCITO

Magnani sostituisce Il Verona domina, il Genoa ci prova. E un errore di Dawidowicz che tiene larga la mano in area fermando il pallone, consente a Criscito di riaprirla spiazzando Montipò.

2-2 DI DESTRO

Il Verona si perde, i cambi hanno messo confusione. Da una punizione di Rovella Magnani salta a vuoto e Destro incorna: palo-gol all'80'. Incredibile. Poco dopo Lasagna impegna severamente Sirigu. Il Verona si getta in avanti e lascia spazi aperti. Entra Caprari per Lasagna, cambio che ci si aspettava ben prima.

DESTRO FA 3-2

Kallon all'85' recupera un pallone mentre il Verona è in avanti. Vede e serve Pandev che libera Destro che fa fuori Gunter e scavalca in pallonetto Montipò. Esplode il Ferraris.

KALINIC!! 3 A 3

Il Verona però non si arrende, non ci sta. Ci sono sei minuti di recupero. Casale va sul fondo al 91', il suo cross è splendido. Sale Kalinic lasciando gli altri sul posto, Sirigu è battuto. Il Genoa ci prova ancora, ma non ci riesce. Il Verona si salva e può gioire.