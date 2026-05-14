Ultima trasferta di campionato per i gialloblù, domenica la squadra di Chivu celebra lo scudetto
Domenica il Verona giocherà l'ultima partita in trasferta del campionato, affrontando l'Inter, a San Siro.
Sarà la grande festa dei nerazzurri, che alzeranno la coppa dello scudetto appena vinto, a cui si è aggiunta la Coppa Italia conquistata ieri, nella finale a Roma con la Lazio.
Per l'Hellas ci sarà da onorare l'impegno nel clima di celebrazione che accompagnerà i nerazzurri. Con l'Inter, a Milano, il Verona non va a punti da dodici anni, dal 2-2 del 9 novembre del 2014, con i gol di Luca Toni e, nel finale, Nico Lopez.
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