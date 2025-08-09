Verona, alle 16 l’amichevole con il St. Pauli

Il Verona oggi giocherà alle 16 con il St. Pauli.
Gialloblù in campo a Imst. Domani test con la Japan University allo Sporting Center "Paradiso"
Amichevole a Imst, in Austria, per i gialloblù, impegnati con la formazione tedesca.
Dopo la gara in programma alla Velly Arena, la squadra rientrerà e domani sarà impegnata in un nuovo test, allo Sporting Center "Paradiso", alle 17, con la Japan University.
