Verona, alle 16 l’amichevole con il St. Pauli

Gialloblù in campo a Imst. Domani test con la Japan University allo Sporting Center "Paradiso"
Redazione Hellas1903

Il Verona oggi giocherà alle 16 con il St. Pauli.

Amichevole a Imst, in Austria, per i gialloblù, impegnati con la formazione tedesca.

Dopo la gara in programma alla Velly Arena, la squadra rientrerà e domani sarà impegnata in un nuovo test, allo Sporting Center "Paradiso", alle 17, con la Japan University.

