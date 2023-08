Verona-Ascoli, Baroni: “Lazovic ancora fuori, Duda a disposizione”

Il mister gialloblù: "Tornare al Bentegodi sarà emozionante"

Redazione Hellas1903

Marco Baroni in conferenza stampa fa il punto della situazione in casa gialloblù alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Ascoli. Queste le sue dichiarazioni principali.

Sull'avversario: "In questo momento tutte le squadre stanno lavorando e noi stessi non abbiamo avuto modo di vedere l’Ascoli. Dobbiamo sicuramente portare loro rispetto, anche perché l’anno scorso hanno fatto bene e ora hanno costruito la squadra per fare ancora meglio. Questo match ci sarà utile per preparare la prima di campionato e dovremo quindi affrontarlo con grande voglia di far bene".

Sul mercato: "Folorunsho potrebbe essere una soluzione perché cerchiamo giocatori con energia e voglia, quindi fa il caso nostro, ma di mercato si occupa Sogliano. Bonazzoli sin qui ha lavorato a parte, ma ieri ha svolto alcuni test e ho visto in lui voglia e motivazione. È un ragazzo di talento e credo che a Verona possa avere una chance importante da non farsi scappare. Günter? Ci sono tanti aspetti da valutare e stiamo cercando la soluzione migliore per tutti. Al momento comunque lavora da professionista".

Sulla condizione della squadra: "Ho trovato un gruppo che ha grande disponibilità, c’è tanto da lavorare ma supereremo le difficoltà uniti e compatti. Durante le ultime uscite ho visto cose in cui migliorare e crescere, ma anche altre molto interessanti".

Sui giocatori da recuperare: "Lazovic sta recuperando molto bene ma non sarà disponile nemmeno per le primissime giornate di campionato. Duda ha svolto un’intera settimana di lavoro con noi e quindi lo ritengo disponibile: penso sarà della partita, anche se non dall’inizio. Henry si sta ancora allenando a parte e purtroppo non l’ho ancora visto in azione, ma d’altronde ci sono tempi fisiologici da rispettare. Spero di riaverlo dopo la prima sosta perché è un giocatore che mi piace".

Sulla formazione tipo: "L’idea di una squadra “ad assetto variabile” non mi fa impazzire, credo che cambiare troppo non sia un bene. Al momento non ho voluto forzare la difesa a quattro perché mancano alcuni elementi e quindi stiamo lavorando sulla difesa a tre, ma qualora arrivassero gli elementi giusti si potrebbe cambiare".

Il ritorno al Bentegodi: "Tornare al Bentegodi da allenatore dell’Hellas è una bella emozione, ma in fondo anche questo è il bello del mio lavoro. Da parte mia c’è grande voglia, sarà emozionante".