Anche per il settore ospiti in curva nord non ci sono più biglietti

Redazione Hellas1903

Si va verso un Bentegodi vicino al tutto esaurito per la partita di domenica tra Verona e Atalanta.

È corsa al biglietto in vista della gara, non ci sono più posti disponibili in Curva Sud e in Poltrone Est.

Sono stati acquistati anche tutti i biglietti per il settore ospiti in curva nord.