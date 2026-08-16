Verona, buona la prima ufficiale, con fatica. L'Entella mette i gialloblù alle corde nel secondo tempo, dopo un primo contraddistinto da un equilibrio spezzato da un gol infinito di Sarr che si fa 50 metri con la palla prima di piazzarla nell'angolino. I nuovi (tranne Compagnon che segna l'1-1) si vedono solo dal 65' in poi: buono l'impatto di Cerbone, mentre Leali da vecchio lupo di mare evita un guaio ai suoi davanti a 7500 spettatori. Sottotono gli altri col solo Kastanos autore di una gara di quantità.

Baroni sceglie per nove undicesimi i reduci della scorsa stagione con i soli Leali e Compagnon dei nuovi. Parte meglio l'Entella, al 5' Slotsager salva su Forte che calcia a colpo sicuro. Il Verona è inizialmente confuso, Harroui ci prova da fuori ma è l'Entella a passare al 16' con lo spagnolo Guiu che parte a difesa del Verona nel sonno e infila Leali.

La reazione dei gialloblù è immediata e tocca a Compagnon di approfittare di uno svarione difensivo della squadra ligure per piazzare l'1-1 a porta sguarnita al 20' dopo una buona iniziativa a sinistra di Livramento.

La gara si apre, gli ospiti attaccano ancora e al 33' sfiorano il vantaggio ma è Sarr al 36' a portare avanti il Verona con un'azione coast to coast dalla sua metà campo che chiude con un destro dal limite a fil di palo. Grande gol dell'attaccante (in odore di partenza) per il 2-1.

Al 41' Leali con un colpo di reni toglie la palla da sotto la traversa su sforbiciata di Di Mario. Nel recupero l'Hellas sfiora il 3-1 con Compagnon in diagonale.

Si scaldano i nuovi acquisti, la ripresa parte con il campo zuppo d'acqua come in avvio di gara. Bernede ci prova da fuori, l'Hellas sembra in controllo ma da corner l'Entella sfiora il 2-2 con Parodi che al 55' calcia male e il suo compagno manca il tocco a due passi dalla porta. La squadra di Chiappella prende le redini e i gialloblù si chiudono. In contropiede Bradaric crossa per Sarr che manda alto col portiere Del Frate a farfalle. Bradaric chiude poi in corner un'altra iniziativa dell'Entella, Leali esce. Parte Guiu, lo fermano.

Al 64' Leali si oppone a Forte in maniera decisiva su tiro ravvicinato con la difesa del Verona malmessa, poi l'Entella insacca ma c'era fallo di Guiu che annulla la rete.

Al 65' i cambi di Baroni che toglie Sarr, Harroui e Livramento, entrano Mulattieri, Bega e Sezonienko.

La partita resta aperta. I gialloblù girano la palla con i nuovi che cercano il feeling con la vecchia guardia. Guiu prova la girata, palla alta. Entra il francese diciottenne Tagne per Bradaric all'82'.

L'Entella batte un altro corner all'81', Tiritiello sfiora la palla. I liguri poco dopo trovano il 2-2.

Tirelli punta Slotsager in area all'84', il difensore tocca col braccio un pallone senza volontarietà, l'arbitro fischia il rigore e il Var conferma. Franzoni va dal dischetto e spiazza Leali. Il pareggio è meritato, con l'Hellas quasi inesistente in attacco.

Entra Cerbone all'87', esce . Il diciottenne arrivato dal Casarano conquista subito un corner e guizza in avanti venendo abbattuto. Grande impatto del giovane che andava impiegato prima con più coraggio da parte di Baroni.

Tirelli spreca in contropiede, il Verona ci prova ma è impreciso. Nei cinque di recupero Bega calcia in zona ZAI, Edmundsson chiude in corner, Tirelli segna in fuorigioco con l'Hellas in confusione, si va ai rigori sotto la curva Nord mentre la Sud canta. Sbagliano Guiu, Bernede, Corona e Tirelli. L'Hellas passa con fatica ma la prima ufficiale è andata.

Felippe: GOL

Mulattieri: GOL

Guiu: ALTO

Kastanos: GOL

Franzoni: GOL

Bernede: PARATO

Corona: PARATO

Edmundsson: GOL

Tirelli: PALO

VERONA-VIRTUS ENTELLA 5-4 (d.c.r.)Reti: 16' Guiu, 20' Compagnon, 36' Sarr, 86' Franzoni (R)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali; Oyegoke, Edmundsson, Slotsager, Bradaric (dall'81' Tagne); Kastanos, Bernede; Compagnon (dall'86' Cerbone), Harroui (dal 65' Bega), Livramento (dal 65' Sezonienko); Sarr (dal 65' Mulattieri)A disposizione: Toniolo, Perilli, Charlys, Calabrese, Akale, Korac, Fallou, De Battisti, VermesanAllenatore: Marco Baroni

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi (dal 78' Previtali), Tiritiello, Alborghetti; Mezzoni, Annoni (dal 58' Benedetti), Squizzato (dal 58' Felippe), Franzoni, Di Mario (dal 71' Tirelli); Forte (dal 78' Corona), GuiuA disposizione: Torrielli, Colombi, Marconi, Turicchia, Valori, MotoleseAllenatore: Andrea Chiappella

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (Sez. AIA di Prato)Assistenti: Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli) e Lorenzo Giuggioli (Sez. AIA di Grosseto)

NOTE. Ammoniti: 43' Squizzato, 44' Di Mario, 89' Previtali. Spettatori: 7.559