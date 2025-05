Verona, Baroni può essere (ancora) decisivo per la salvezza

Il Verona andrà ad Empoli per salvarsi con le proprie mani, meglio, coi propri piedi. Fermare i toscani per poter festeggiare la permanenza in A dopo una stagione di alti (pochi) e bassi (molti) con una prestazione all'altezza, sarà l'obbiettivo della squadra diretta da Zanetti.

Tuttavia, qualora i gialloblù dovessero soccombere al Castellani, bisognerà affidarsi anche alla Lazio di Marco Baroni, in piena corsa per un posto in Europa, per evitare un possibile spareggio (c'è anche il Parma, che dovrebbe far punti a Bergamo). A Roma arriva il Lecce, che deve puntare a vincere per salvarsi senza patemi dagli altri campi. Un'impresa che sembra colossale da compiere, ma l'unica via certa per i pugliesi.