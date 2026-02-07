Verona, quando torna Belghali? Il punto della situazione

Il rientro dell'esterno algerino continua a farsi attendere. Senza di lui, l'Hellas è andato a picco

Redazione Hellas1903 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 16:53)

Quando torna Rafik Belghali? Tra i tanti problemi che hanno segnato fin qui la stagione del Verona, risalta l'assenza del giocatore algerino.

Dopo la partita vinta il 14 dicembre sul campo della Fiorentina, l'esterno è volato si è aggregato alla sua nazionale per la Coppa d'Africa.

L'Algeria è uscita nei quarti, superata dalla Nigeria, con Belghali sempre impiegato dal ct Petkovic.

L'Hellas, intanto, aveva perso con Milan, Torino e Lazio, pareggiando con il Napoli. Belghali avrebbe dovuto tornare a disposizione per la gara con il Bologna, ma una distorsione alla caviglia sinistra riportata proprio in Coppa d'Africa l'ha bloccato.

Da allora, non si è più visto. È andato in Belgio per svolgere delle terapie, poi è rientrato a Verona, ma la situazione non risulta essersi risolta del tutto.

Dunque, resta da vedere quando Belghali potrà esserci. Con il Parma, domenica al Tardini? Con il Sassuolo, venerdì 20? Oppure l'Hellas dovrà attendere per il recupero di quello che è un riferimento decisivo per il gioco del Verona, che nel frattempo è andato a picco?

In settimana ci saranno ulteriori indicazioni, mentre in questo periodo il club, per valutazione dirigenziale, non ha diramato alcuna nota che abbia chiarito la condizione del calciatore .

Per adesso, di nuovo, Belghali è fuori. (m.f.)