Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali

Orban e Giovane confermati
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi
Allenatore: Paolo Zanetti
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli
A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo, Esposito
Allenatore: Fabio Pisacane
Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)
