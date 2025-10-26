hellas1903 news Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali

Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali

Orban e Giovane confermati
Queste le formazioni ufficiali di Verona e Cagliari:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Yellu, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zappa, Zè Pedro, Idrissi; Palestra, Liteta, Prati, Obert; Folorunsho; Gaetano, Borrelli

A disposizione: Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Rodriguez, Felici, Rog, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)

