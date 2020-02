Verona-Cagliari, il Bentegodi pronto a spingere l’Hellas

Come sempre la carica del Bentegodi sarà fondamentale per il Verona. Ad oggi per la partita col Cagliari sono stati venduti 207 biglietti del settore ospiti per un totale complessivo di 3680 tagliandi. Si va, quindi, considerata la vendita dei biglietti di domani, verso il superamento di quota 15 mila spettatori per la sfida tra l’Hellas e la squadra sarda.

Domani, domenica 23 febbraio

– Nel giorno della gara i tagliandi rimanenti saranno disponibili presso l’Hellas Verona Ticket Point (parcheggio A dello stadio “Bentegodi”) dalle 12:00 e fino al fischio d’inizio.