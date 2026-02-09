Verona, che disastro al Bentegodi: in un anno e mezzo 5 vittorie in 33 partite

In un anno e mezzo, l'Hellas ha giocato 33 partite in Piazzale Olimpia, tra Serie A e Coppa Italia. Ne ha vinte appena 5: con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina nel 2024-2025. Con l'Atalanta nel 2025-2026 (unica affermazione a Verona in questo campionato).