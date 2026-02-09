hellas1903 news Verona, che disastro al Bentegodi: in un anno e mezzo 5 vittorie in 33 partite

gazzanet

Verona, che disastro al Bentegodi: in un anno e mezzo 5 vittorie in 33 partite

Verona, che disastro al Bentegodi: in un anno e mezzo 5 vittorie in 33 partite - immagine 1
Il resoconto delle gare interne per i gialloblù è un flop: 10 i pareggi, 18 le sconfitte
Redazione Hellas1903

Altroché fattore campo.

Il Verona, al Bentegodi, continua ad avere un pessimo rendimento. E non soltanto in questa stagione.

In un anno e mezzo, l'Hellas ha giocato 33 partite in Piazzale Olimpia, tra Serie A e Coppa Italia. Ne ha vinte appena 5: con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina nel 2024-2025. Con l'Atalanta nel 2025-2026 (unica affermazione a Verona in questo campionato).

I pareggi, in totale, 10. Le sconfitte, 18.

Un rendimento interno disastroso che  nello scorso campionato è stato rattoppato dai successi in trasferta, che hanno consentito di cogliere la salvezza. In questo, invece, l'esito è evidente e sta portando la squadra sempre più giù.

Leggi anche
Ghilardi, stasera può scattare l’obbligo di riscatto per la Roma
Verona verso il Parma, l’Hellas aspetta il ritorno di Bella-Kotchap

© RIPRODUZIONE RISERVATA