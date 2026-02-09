Altroché fattore campo.
Verona, che disastro al Bentegodi: in un anno e mezzo 5 vittorie in 33 partite
Il resoconto delle gare interne per i gialloblù è un flop: 10 i pareggi, 18 le sconfitte
Il Verona, al Bentegodi, continua ad avere un pessimo rendimento. E non soltanto in questa stagione.
In un anno e mezzo, l'Hellas ha giocato 33 partite in Piazzale Olimpia, tra Serie A e Coppa Italia. Ne ha vinte appena 5: con il Napoli, il Venezia, la Roma e la Fiorentina nel 2024-2025. Con l'Atalanta nel 2025-2026 (unica affermazione a Verona in questo campionato).
I pareggi, in totale, 10. Le sconfitte, 18.
Un rendimento interno disastroso che nello scorso campionato è stato rattoppato dai successi in trasferta, che hanno consentito di cogliere la salvezza. In questo, invece, l'esito è evidente e sta portando la squadra sempre più giù.
