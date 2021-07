Verona, colpo Hongla a sorpresa. Ma ora serve vendere

Veerman rimane un'operazione lontana dal decollare, l'Hellas deve prima passare all'incasso

Il Verona, presentatasi l'occasione, ha affondato il colpo. Un esborso di 5 milioni di euro, quello per Martin Hongla , che rappresenta uno sforzo che al momento non è replicabile per l'Hellas. Per questo l'ingaggio di Joey Veerman rimane un'operazione ancora lontana dal poter decollare.

Il club gialloblù, infatti, attende adesso di poter cedere alcuni pezzi pregiati, in primis Zaccagni. Ma il mercato è bloccato e non è facile procedere in tal senso, con i calciatori gialloblù papabili per la cessione al momento spariti dai radar delle compravendite. Per questo potrebbe servire più tempo del previsto per passare all'incasso. (A.S.)