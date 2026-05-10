Gialloblù con Nelsson, Edmundsson e Valentini in difesa
Queste le formazioni ufficiali di Verona e Como:
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, BowieA disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Cham, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, VermesanAllenatore: Paolo Sammarco
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, J. Rodriguez; Douvikas A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Van der BremptAllenatore: Cesc Fabregas
Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)
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