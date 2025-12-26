Il Verona è a secco di punti col Milan da più di cinque anni.
Verona col Milan, l’ultimo punto con i rossoneri nel 2020
Dal 2-2 di cinque anni fa in poi soltanto sconfitte per l'Hellas
I gialloblù hanno perso le ultime nove partite con i rossoneri. Per trovare un risultato favorevole occorre andare indietro all'8 novembre 2020, quando l'Hellas, allenato da Ivan Juric, pareggiò per 2-2 a San Siro.
Avanti per 2-0 con il gol di Barak e un'autorete di Calabria, il Verona venne raggiunto per un'autogol di Magnani e, in pieno recupero, dalla segnatura di Ibrahimovic.
L'incontro fu disputato a porte chiuse, essendo nel periodo della crisi pandemica.
Da allora, a Milano come al Bentegodi, l'Hellas non ha più fatto punti con il Milan.
