Verona, con il Torino maglia speciale per lo scudetto

Il 12 maggio 1985 il tricolore dell'Hellas: domenica la patch celebrativa del trionfo

Il 12 maggio è una data significativa per il mondo gialloblù perché è l'anniversario della vittoria dello Scudetto della magica stagione 1984/85. Il Verona giocherà domenica contro il Torino e, per l'occasione, scenderà in campo con una patch speciale.

Il 12 maggio 1985, con il pareggio a Bergamo, l'Hellas Verona vince lo Scudetto, l'ultimo in Italia di una provinciale. Una stagione storica per la città e la tifoseria, culminata il 19 maggio con i festeggiamenti davanti al popolo gialloblù allo stadio Bentegodi.

Per questo motivo, in occasione di Verona-Torino, i giocatori dell'Hellas scenderanno in campo con una patch che omaggia lo Scudetto della squadra allenata da Bagnoli. La patch, posizionata appena sotto il logo del Club, recita la scritta 'Verona Campione' con sotto la data 12 maggio 1985.

Come nelle precedenti partite, le maglie degli undici titolari verranno messe all'asta su Matchwornshirt.com già al fischio d'inizio, mentre le altre verranno aggiunte in un secondo momento. Per l'occasione, il ricavato verrà destinato all'Associazione Ex Gialloblù.

Inoltre, all'asta andrà anche la maglia autografata da Luciano Bruni, protagonista dello Scudetto, che è stato premiato e omaggiato dal popolo gialloblù prima del fischio d'inizio dell'ultima partita casalinga contro la Fiorentina.

