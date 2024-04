Verona con l’Atalanta, Dani Silva al posto di Serdar

Il giocatore portoghese favorito per una maglia da titolare a Bergamo

Dani Silva è favorito per una maglia da titolare a centrocampo nella partita del Verona con l'Atalanta.

Sulla mediana è out per squalifica Suat Serdar.

Al suo posto, la scelta più probabile porta al giocatore portoghese, già schierato dal via quando Serdar, infortunato, non fu a disposizione per la gara con la Juventus.