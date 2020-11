Ultimo allenamento per il Verona stamattina, prima della partita con l’Atalanta.

I gialloblù completeranno la preparazione in queste ore. Poi sarà diramata la lista dei convocati. La gara del Gewiss Stadium inizierà alle 20.45.

Per Ivan Juric sono da valutare le scelte per la difesa, che saranno determinate dalle condizioni dei diversi giocatori che si sono bloccati nelle scorse settimane e ora in ripresa.