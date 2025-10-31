Verona con l’Inter, è sfida al miglior attacco della Serie A

Il Verona aspetta l'Inter al Bentegodi, domenica alle 12.30.
I nerazzurri hanno segnato 22 gol in nove giornate, nessuno come loro in questo campionato
Di fronte all'Hellas ci sarà la squadra che ha il miglior attacco della Serie A.
Nessuno ha segnato più dei nerazzurri fino a questo punto del campionato: sono 22 i gol realizzati dalla formazione allenata da Cristian Chivu.
Il Napoli è secondo per marcature con 16 reti totali.
