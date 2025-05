Verona, cosa succede ora. Gli aggiornamenti

Settimana di riposo dopo la salvezza ottenuta, poi i primi "movimenti"

Redazione Hellas1903 27 maggio - 13:07

La dirigenza del Verona si sta godendo la salvezza dopo un anno tribolato. Per questo in questa settimana non ci saranno incontri, né decisioni sul futuro. Uno stacco necessario per ricaricare le energie prima di ripartire.

L'ALLENATORE. Se ne parla molto, ma Paolo Zanetti ha un contratto che si è rinnovato per un anno. Niente di più probabile che si vada a parlare di un eventuale adeguamento, non nell'immediato ma dopo la "sosta" sopracitata. Al momento scossoni o cambi di direzione non sembrano nell'aria. Zanetti è forte del risultato centrato e Sogliano ha già ampiamente mostrato di credere in lui.

SOGLIANO. Con ogni probabilità sarà lui a parlare per primo, probabilmente la prossima settimana, per fare il punto della situazione in vista del prossimo campionato. Il ds gialloblù è saldamente al comando del progetto tecnico.

PRESIDIO. Che farà la nuova proprietà? Ascolterà la proposta della dirigenza per la prossima stagione. Presidio, per ora, non interviene direttamente negli aspetti tecnici dando fiducia a chi è preposto a farlo. Gli americani hanno constatato il risultato ottenuto e ragioneranno sulla proposta che gli verrà presentata per la prossima stagione. Anche qui, i tempi non sono immediati. Si andrà, probabilmente, dopo la prima settimana di giugno per un primo confronto.

Da quanto abbiamo appreso, dunque, la situazione in casa Hellas è tranquilla. Per gli sviluppi bisognerà attendere ancora un po'. (A.S.)