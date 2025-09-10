Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Cremonese, match valido per la 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 15 settembre alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Cremonese, arbitra Arena
Il direttore di gara di Torre del Greco designato per la partita del Bentegodi
Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo), Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)
IV uomo: Valerio Crezzini (Sez. AIA di Siena)
VAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)
AVAR: Antonio Giua (Sez. AIA di Olbia)
fonte: hellasverona.it
