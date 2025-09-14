hellas1903 news Verona-Cremonese, i convocati

Verona-Cremonese, i convocati

25 i gialloblù per la sfida coi grigiorossi
Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Cremonese, match valido per la 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 15 settembre alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONACREMONESE - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

23 Ebosse

24 Bernede

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

72 Ajayi

73 Al-Musrati

90 Vermesan

94 Toniolo

