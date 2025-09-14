Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Cremonese, match valido per la 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 15 settembre alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'.
hellas1903 news Verona-Cremonese, i convocati
gazzanet
Verona-Cremonese, i convocati
25 i gialloblù per la sfida coi grigiorossi
#VERONACREMONESE - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
23 Ebosse
24 Bernede
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
72 Ajayi
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA