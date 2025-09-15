hellas1903 news Verona-Cremonese, le formazioni ufficiali

Orban dall'inizio con Giovane, c'è Gagliardini
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Verona e Cremonese:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria

A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino

Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo) e Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)

 

 

