Verona, crisi infortuni: Lazovic e Ilic fuori da un mese. E quanti ko all’ultimo

Tante assenze nell'Hellas, i problemi fisici continuano a limitare il gruppo gialloblù

Redazione Hellas1903

In tanti i giocatori fuori nel Verona per infortunio.

Ieri si è fermato per un affaticamento muscolare Simone Verdi. Problema all'ultimo, come già accaduto più volte in precedenza, nel corso di questa stagione per l'Hellas.

Come per Josh Doig, la cui assenza è emersa a pochi minuti dal via col Milan. Lo stesso era avvenuto per Roberto Piccoli prima della gara col Bologna.

Altre situazioni mettono in risalto la situazione di crisi per gli infortunati che limita in maniera chiara l'Hellas: sono out da un mese Darko Lazovic e Ivan Ilic, il cui recupero non si è ancora concretizzato.

E se per Diego Coppola e Ajdin Hrustic il 2022 in gialloblù è chiuso (e pure per Piccoli, dopo il nuovo stop col Sassuolo), a essere fermo da settimane è Alessandro Cortinovis, che fin qui ha disputato pochi minuti col Verona.