Verona da rimonta, 6 punti conquistati recuperando dallo svantaggio

Prima vittoria in rimonta per l’Hellas, quella conquistata con il Genoa.

Da 0-1 a 2-1, tre punti incamerati. Ma per il Verona, in questo campionato, recuperare un passivo non è una novità.

I gialloblù hanno cominciato il torneo riequilibrando la gara con il Bologna: sotto per il rigore di Sansone, l’Hellas pareggiò con Miguel Veloso, su punizione.

A Cagliari, sempre sotto di un gol, il Verona impattò grazie a una rete di Marco Davide Faraoni.

Strepitoso quanto fatto con il Torino. Sul 3-0 per i granata, la squadra di Ivan Juric rimontò e infine pervenne al pareggio: 3-3 conclusivo.

Sono 6, in totale, i punti guadagnati in rimonta dall’Hellas, sui 25 totali fin qui raccolti.