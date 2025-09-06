hellas1903 news Verona, dagli svincolati arriva Akpa Akpro

Rinforzo a centrocampo per l'Hellas
Redazione Hellas1903

Rinforzo in vista dal mercato degli svincolati per il Verona, che ha trovato l'accordo con Jean-Daniel Akpa-Akpro, lo scorso anno 14 presenze nel Monza. Seguito da Sogliano da tempo, l'Hellas avrà dunque un nuovo centrocampista in rosa. Oggi, riporta Alfredo Pedullà, visite mediche per il francese di 32 anni, poi l'ufficializzazione: per Akpa-Akpro contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

