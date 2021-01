Verona, difesa da record: è la migliore della A

Una difesa da record.

Il Verona conferma numeri eccellenti dal punto di vista delle reti subite: sono soltanto 15, dopo quella di Bremer che ha dato il pareggio al Torino nella partita con i gialloblù.

Si tratta del miglior dato della Serie A.

Uniche squadre a pareggiare la statistica dell’Hellas sono Juventus e Napoli, entrambe con una partita in meno disputata: sono 16 per gol Verona, 15 per bianconeri e azzurri, che devono recuperare l’incontro “saltato” il 4 ottobre all’Allianz Stadium.

Grande lavoro di gruppo per i gialloblù, con una sottolineatura per un reparto arretrato che è cambiato quasi per intero negli interpreti rispetto alla scorsa stagione (Amir Rrahmani e Max Kumbulla sono stati ceduti. Koray Gunter, inoltre, è stato a lungo fermo, finora, tra la positività al Covid-19 e i problemi fisici accusati).

Un rendimento eccellente da confermare nel proseguo del campionato per la formazione diretta da Ivan Juric.