Verona, domani la ripresa. Lunedì la Coppa Italia

Via alla preparazione. I gialloblù saranno impegnati in trasferta con il Cerignola
In mattinata, dopo un giorno di sosta, il via alla preparazione allo Sporting Center "Paradiso".
Lunedì prossimo, alle 18, l'Hellas sarà impegnato nella gara dei trentaduesimi di Coppa Italia, sul campo del'Audace Cerignola.
