Verona, dubbi a centrocampo per la sfida al Parma




Da valutare Bernede, out Gagliardini. Lovric è in fase di recupero
Scelte accorciate a centrocampo per il Verona in vista della gara con il Parma.

Resta in forte dubbio Bernede, bloccato da una distorsione alla caviglia sinistra. Out certo Gagliardini, fermo per la doppia frattura costale riportata con il Cagliari.

Da valutare le condizioni di Lovric, che sta superando un affaticamento muscolare.

Sulla mediana sono a disposizione di sicuro Al-Musrati, con lui Serdar e Niasse. Akpa Akpro è appena rientrato dopo due mesi e mezzo di stop. Un'ulteriore alternativa è Harroui.

