Verona, dubbio a destra. Le possibilità per sostituire Tchatchoua

Con la squalifica per un turno di Jackson Tchatchoua Paolo Zanetti dovrà scegliere chi sarà il sostituto del belga-camerunense sulla corsia di destra per la partita contro il Napoli di domani sera.

Fatta salva la scelta di proseguire con la difesa a tre, potrebbe essere Flavius Danilius il chiamato a occuparsi di quella zona del campo, oppure Davide Faraoni, che però in questa stagione è stato finora utilizzato solo per 39 minuti in tre gare diverse. Altra ipotesi concreta è quella di spostare Darko Lazovic, con Bradaric a sinistra.