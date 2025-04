Verona, ecco la divisa celebrativa per i 40 anni dello scudetto

L'Hellas la indosserà in Verona-Lecce

Redazione Hellas1903 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 13:07)

Il 12 maggio 1985 il Verona entrò nella storia diventando l’unica squadra di una città non capoluogo di regione, nella Serie A a girone unico, a vincere lo Scudetto. A quarant’anni di distanza, Hellas Verona e il partner tecnico Joma sono orgogliosi di presentare il kit speciale dedicato a quel glorioso e storico traguardo.

Il lancio della quarta maglia è solo l’inizio. È il momento più rappresentativo di una serie di iniziative che il Club ha voluto realizzare per rendere omaggio a quella squadra di campioni diventati leggenda, allenata da mister Osvaldo Bagnoli, l'architetto che seppe trasformare il sogno in realtà.

Il kit è un chiaro riferimento alla divisa indossata dai gialloblù in Atalanta-Verona, la partita che il 12 maggio 1985 sancì il matematico raggiungimento della conquista del Tricolore con una giornata di anticipo.

SOLO PER UN GIORNO

Il kit speciale dedicato al 40esimo anniversario della squadra campione d'Italia sarà indossato dalla Prima squadra di mister Zanetti in una sola partita, Verona-Lecce, in programma nel fine settimana del 10 e 11 maggio (data e orario ancora da comunicare dalla Lega Serie A). Quel giorno allo stadio saranno organizzate diverse attività per celebrare al meglio quell'impresa gialloblù e festeggiare quel traguardo insieme ai tifosi.

LA MAGLIA

L’iconica maglia della partita Atalanta-Verona giocata il 12 maggio 1985 è stata volutamente presa come spunto e arricchita di qualche dettaglio. Il kit è giallo con delle pin stripes blu molto sottili che si intersecano con il logo presente sul petto. Il logo con i mastini riprende quello utilizzato per la maglia Home 2024/25, con l’aggiunta del numero 40 in alto per ricordare l’anniversario dello Scudetto, e la scritta 1985-2025 intervallata dal Tricolore. Sulla destra compare, invece, lo sponsor tecnico Joma. Nella parte posteriore, appena sotto il colletto, in evidenza al centro è stato inserito il Tricolore, per rendere omaggio alla squadra di Bagnoli. Un altro elemento di tributo è la patch posizionata all’interno, sempre sotto il colletto, che riprende la frase di Roberto Puliero, storica voce delle gesta gialloblù, “E LA CITTÀ ESPLOSE NEL SUO GRIDO PIÙ ALTO”.

La maglia speciale, prodotta sia in variante a manica corta che in quella a manica lunga, è stata realizzata, non casualmente, in 1.985 esemplari numerati, come riportato dall'etichetta applicata in basso a destra.

IL VIDEO

Il video, realizzato in collaborazione con AQuest, vuole essere un omaggio ai tifosi e alle emozioni che hanno vissuto in quel 12 maggio 1985: l’ansia iniziale, la disperazione per il gol dell’Atalanta, fino ad arrivare alla gioia incontenibile al gol del pareggio di Elkjaer, per poi culminare nella festa di tutta una città.

Il progetto è stato curato da AQuest in ogni dettaglio, dalla scrittura dello script fino alla consegna finale di video e asset fotografici per la campagna. Per la realizzazione del progetto sono servite tre giornate di riprese, in cui sono state coinvolte 28 comparse e utilizzate tre diverse location. L'entusiasmo di chi ha preso parte al progetto ha reso possibile la realizzazione di contenuti che hanno valorizzato questo storico traguardo e l'identità e del Club.

UNA MAGLIA ECOLOGICA PER UN PIANETA SOSTENIBILE

Come in occasione della realizzazione della maglia Home 2024/25, Joma intende ribadire anche con questo kit speciale il proprio impegno per la cura dell’ambiente. Per questo motivo le maglie sono state realizzate in poliestere 100% riciclato.

La special jersey è stata realizzata servendosi delle migliori tecnologie del settore. Nelle zone di massima sudorazione il tessuto è stato trattato con il sistema MICRO-MESH, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo.

Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema FLATLOCK, per evitare possibili attriti sulla pelle. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per garantire un comfort totale: tutti i loghi sono infatti applicati con il sistema JOMA SPORTECH, che prevede l’utilizzo di un materiale estremamente flessibile e resistente fissato al tessuto attraverso il calore, evitando così possibili sfregamenti.

UNA MAGLIA CHE FARÀ DEL BENE