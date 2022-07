Verona, ecco la seconda maglia 2022-2023

Proprio dalla pietra delle cave veronesi , che ha dato origine e materia a tanti dei principali monumenti cittadini, Hellas Verona FC e Macron hanno preso ispirazione per la creazione del nuovo Away Kit che indosseranno i gialloblù nel corso della prossima stagione sportiva, la quarta consecutiva in Serie A TIM .

Come centro concettuale della campagna SCOLPITA IN VERONA è stato scelto l'Arco dei Gavi, da duemila anni tra i più importanti e significativi simboli della città di epoca romana ed edificato nel I secolo d.C. lungo l'antica via Postumia proprio in onore della Gens Gavia, importante famiglia romana del tempo.