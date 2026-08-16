Mulattieri si presenta
Queste le formazioni ufficiali di Verona-Entella:
VERONA-VIRTUS ENTELLA
HELLAS VERONA (4-2-3-1): Leali; Oyegoke, Edmundsson, Slotsager, Bradaric; Kastanos, Bernede; Compagnon, Harroui, Livramento; SarrA disposizione: Toniolo, Perilli, Bega, Mulattieri, Charlys, Tagne, Cerbone, Calabrese, Akale, Korac, Fallou, De Battisti, Sezonienko, VermesanAllenatore: Marco Baroni
VIRTUS ENTELLA: Del Frate; Squizzato, Tiritiello, Guiu, Annoni, Parodi, Franzoni, Di Mario, Alborghetti, Forte, MezzoniA disposizione: Torrielli, Colombi, Previtali, Corona, Marconi, Turicchia, Tirelli, Valori, Motolese, Felippe, BenedettiAllenatore: Andrea Chiappella
Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni (Sez. AIA di Prato)Assistenti: Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli) e Lorenzo Giuggioli (Sez. AIA di Grosseto)
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