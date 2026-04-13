Verona, finale in salita, l’Hellas incontra 5 su 6 tra le prime della classifica

Il Verona affronta il finale del campionato dovendo vedersela con le big. Virtualmente retrocessa da tempo, la squadra di Sammarco si prepara ad affrontare squadre in lotta, se non per il titolo, per le Coppe Europee. 5 partite su 6 saranno infatti contro le prime sei in graduatoria, eccetto il Napoli.

Domenica prossima al Bentegodi arriva un Milan appena battuto pesantemente a San Siro dall'Udinese. Il 25 aprile l'Hellas affronta quella che sulla carta è l'unica sfida abbordabile, col Lecce, che con la Cremonese è a forte rischio retrocessione e sta facendo i conti con un periodo di risultati negativi. Poi i gialloblù saranno a Torino con la Juve, a Verona col Como, a Milano contro l'Inter. Chiusura al Bentegodi il 24 maggio, con la Roma.