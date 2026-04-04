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Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara delle 18

Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara delle 18 - immagine 1
Hellas con Orban e Bowie, Frese in difesa e Oyegoke a destra
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Verona e Fiorentina:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Suslov, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Sammarco

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Sadotti, Piccoli

Allenatore: Paolo Vanoli

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

 

 

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