Le formazioni ufficiali di Verona e Fiorentina:
hellas1903 news Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara delle 18
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Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali della gara delle 18
Hellas con Orban e Bowie, Frese in difesa e Oyegoke a destra
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Suslov, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Brescianini, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Bonanno, Deli, Sadotti, Piccoli
Allenatore: Paolo Vanoli
Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
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