Per la gara Verona-Fiorentina del 4 aprile "Il Settore Ospiti non sarà in vendita secondo quanto deciso dal Ministero dell’Interno con Decreto del 20 gennaio scorso dove si dispone la chiusura del settore ospiti per i tifosi della Fiorentina per gli incontri in trasferta nonché il divieto di vendita dei biglietti a tutti i residenti nella Provincia di Firenze. I tifosi residenti fuori dalla Provincia di Firenze potranno acquistare il biglietto in tutti gli altri settori".
hellas1903 news Verona-Fiorentina, tifoserie amiche ma resta il divieto di trasferta per i viola
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Verona-Fiorentina, tifoserie amiche ma resta il divieto di trasferta per i viola
Confermata la chiusura del settore Ospiti del Bentegodi per la sfida del 4 aprile
Questo quanto comunica l'Hellas Verona. Niente saluto tra tifoserie amiche, dunque, nella prossima di campionato, anche se qualche tifoso non della provincia di Firenze potrà esserci negli altri settori del Bentegodi.
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