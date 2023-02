Verona-Fiorentina, Zaffaroni: “Aumentare qualità e intensità del gioco. Faraoni è ok”

"Quando siamo partiti in questo percorso c'era una situazione molto complicata dice il tecnico - quasi compromessa e nessuno avrebbe scommesso un euro sul Verona. Abbiamo fatto una rincorsa importante e adesso il rischio è che ci sia un piccolo rilassamento per questo risultato. Il prossimo step è quello di aumentare l'intensità e la qualità del nostro gioco.

La Fiorentina? Al di là delle difficoltà nel fare punti, la Fiorentina rimane una squadra forte. All'interno di un campionato ci sono momenti in cui non raccogli i punti che meriti, è una squadra che ha qualità, organizzata, con un allenatore che è al secondo anno. Per noi sarà una gara difficile, serviranno intensità e attenzione, come sempre.

Gaich? Per la difficoltà del ruolo e per il fatto che sia arrivato dopo un periodo in cui non aveva giocato molto è stato utilizzato tanto in queste settimane: ha stretto i denti ed è sempre stato disponibile. La condizione fisica è da sistemare perchè chi rientra da un periodo di inattività vive una fase di assestamento. Deve migliorare gli automatismi all'interno della squadra, com'è normale che sia.