Verona, Giovane e Orban in avanti con la Cremonese

Saranno Giovane e Gift Orban a guidare l'attacco del Verona nella gara con la Cremonese.
I due attaccanti pronti a giocare in coppia dal via lunedì al Bentegodi
La punta brasiliana e il centravanti nigeriano stanno affinando l'intesa nel corso della preparazione dell'incontro di lunedì al Bentegodi.
Sono pronti a giocare in coppia dal primo minuto.
Giovane è stato schierato da titolare da Paolo Zanetti nelle partite con Udinese e Lazio. Orban, completati gli adempimenti burocratici, sarà regolarmente a disposizione per il prossimo impegno dell'Hellas.
