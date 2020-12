Verona giovane, Juric lancia Yeboah

Dopo l’esordio di Destiny Udogie in Milan-Hellas Verona 2-2 dell’8 Novembre, Juric lancia in campo un altro talento del vivaio Gialloblù: Philip Yeboah.

La punta ghanese (8 gol in 23 presenze la scorsa stagione in Primavera e capocannoniere con 24 reti del Campionato Nazionale Under 17-B nel 2019), vista l’emergenza in attacco, fa il suo esordio al 78esimo minuto sul campo della Fiorentina mostrando grande voglia di fare.

Ma la lista si allungherà ancora. La quantità di ragazzi pieni di talento è grande e Juric non esiterà a dar loro fiducia.

A.M.