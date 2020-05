Verona, gli allenamenti riprendono oggi pomeriggio (ma non saranno di squadra)

“Hellas Verona FC comunica che – dopo il nuovo screening medico e gli annessi test specifici cui sono stati sottoposti ieri atleti, staff tecnico e collaboratori al seguito della squadra – la formazione gialloblù riprenderà nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, le sedute di allenamento allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza attualmente vigenti. La squadra sarà quindi ancora divisa in gruppi, tre per l’esattezza, e raggiungerà il centro sportivo a scaglioni e in orari differenti”.

Con questo comunicato il Verona ha reso noto che gli allenamenti riprenderanno in queste ore e che, tuttavia, non potranno ancora essere di squadra.

Il protocollo Figc non è ancora stato trasmesso e per questo la preparazione può essere svolta soltanto con la suddivisione a scaglioni del gruppo, come già è avvenuto da questa settimana.