La rivoluzione della squadra è scontata, le percentuali di permanenza dei giocatori

Redazione Hellas1903

Tempo di rivoluzione di casa Verona dopo il disastro del campionato appena concluso. Molti i calciatori che lasceranno la casacca gialloblù. Di seguito la situazione della rosa anche in base alle scadenze contrattuali, e, al momento, le probabilità di permanenza.

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I SICURI PARTENTI

Gift Orban. Non sarà riscattato, tornerà all’Hoffenheim.

Victor Nelsson. Non sarà riscattato, tornerà al Galatasaray

Moatasem Al-Musrati. Non sarà riscattato, tornerà al Beşiktaş

Rafik Belghali. Sul mercato, obbiettivo plusvalenza

Armel Bella-Kotchap. Sul mercato, obbiettivo plusvalenza

Nicolas Valentini. C’è un riscatto fissato a 3,5 ml, lo stipendio è elevato, tornerà alla Fiorentina.

Pol Lirola, svincolato.

I POSSIBILI PARTENTI (percentuale di permanenza)

Lorenzo Montipò. Il contratto è fino al 2028. L’Hellas può puntare su di lui, ma ci sono voci di mercato che lo interessano (resta al 50%).

Tomas Suslov. Probabilmente sul mercato (resta al 30%).

Andrias Edmundsson. Sul mercato se potrà generare plusvalenza (50%).

Kieron Bowie. Previsione al momento difficile. Il Verona dovrebbe tenerlo per guidare l’attacco in B ma se arriveranno offerte golose sarà messo sul mercato (50%).

Daniel Oyegoke. Il contratto è fino al 2028. L'Hellas potrebbe tenerlo per la fascia destra (50%).

Domagoj Bradaric. Potrebbe restare, il nodo sarà lo stipendio elevato per la B. (40%).

Martin Frese. Contratto fino al 2027. In caso di offerte potrebbe partire. (50%).

Roberto Gagliardini. Il contratto scade il 30 giugno. Le parti valuteranno se proseguire o meno. Lo stipendio è elevato per la B. (40%).

Sandi Lovric. Prestito concluso, torna all’Udinese. Il Verona potrebbe offrigli di tornare a stipendio più basso, ma l’ipotesi è tirata. (20%).

Ceich Niasse. Ha un contratto fino al 2029 con uno stipendio piuttosto elevato per la B. Non solo per questo, potrebbe essere messo sul mercato. (35%).

Jean Daniel Akpa Akpro. Contratto in scadenza, le parti valuteranno se proseguire o meno (50%).

Habdou Harroui. Il contratto è valido per altri due anni. (35%).

Amin Sarr. Contratto fino al 2029, ha deluso, si vedrà (30%).

Daniel Mosquera. Come per Sarr (30%).

Simone Perilli. Il contratto scade il 30 giugno (40%).

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