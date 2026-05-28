La rivoluzione della squadra è scontata, le percentuali di permanenza dei giocatori
Tempo di rivoluzione di casa Verona dopo il disastro del campionato appena concluso. Molti i calciatori che lasceranno la casacca gialloblù. Di seguito la situazione della rosa anche in base alle scadenze contrattuali, e, al momento, le probabilità di permanenza.
I SICURI PARTENTI
Gift Orban. Non sarà riscattato, tornerà all’Hoffenheim.
Victor Nelsson. Non sarà riscattato, tornerà al Galatasaray
Moatasem Al-Musrati. Non sarà riscattato, tornerà al Beşiktaş
Rafik Belghali. Sul mercato, obbiettivo plusvalenza
Armel Bella-Kotchap. Sul mercato, obbiettivo plusvalenza
Nicolas Valentini. C’è un riscatto fissato a 3,5 ml, lo stipendio è elevato, tornerà alla Fiorentina.
Pol Lirola, svincolato.
I POSSIBILI PARTENTI (percentuale di permanenza)
Lorenzo Montipò. Il contratto è fino al 2028. L’Hellas può puntare su di lui, ma ci sono voci di mercato che lo interessano (resta al 50%).
Tomas Suslov. Probabilmente sul mercato (resta al 30%).
Andrias Edmundsson. Sul mercato se potrà generare plusvalenza (50%).
Kieron Bowie. Previsione al momento difficile. Il Verona dovrebbe tenerlo per guidare l’attacco in B ma se arriveranno offerte golose sarà messo sul mercato (50%).
Daniel Oyegoke. Il contratto è fino al 2028. L'Hellas potrebbe tenerlo per la fascia destra (50%).
Domagoj Bradaric. Potrebbe restare, il nodo sarà lo stipendio elevato per la B. (40%).
Martin Frese. Contratto fino al 2027. In caso di offerte potrebbe partire. (50%).
Roberto Gagliardini. Il contratto scade il 30 giugno. Le parti valuteranno se proseguire o meno. Lo stipendio è elevato per la B. (40%).
Sandi Lovric. Prestito concluso, torna all’Udinese. Il Verona potrebbe offrigli di tornare a stipendio più basso, ma l’ipotesi è tirata. (20%).
Ceich Niasse. Ha un contratto fino al 2029 con uno stipendio piuttosto elevato per la B. Non solo per questo, potrebbe essere messo sul mercato. (35%).
Jean Daniel Akpa Akpro. Contratto in scadenza, le parti valuteranno se proseguire o meno (50%).
Habdou Harroui. Il contratto è valido per altri due anni. (35%).
Amin Sarr. Contratto fino al 2029, ha deluso, si vedrà (30%).
Daniel Mosquera. Come per Sarr (30%).
Simone Perilli. Il contratto scade il 30 giugno (40%).
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