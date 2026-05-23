26 i calciatori chiamati a chiudere la stagione contro i giallorossi al Bentegodi
Paolo Sammarco ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Roma, match valido per la 38a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 24 maggio alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
1 Montipò 3 Frese 4 Lovric 5 Edmundsson 6 Valentini 7 Belghali 9 Sarr 10 Suslov 11 Akpa Akpro 12 Bradaric 14 Lirola 15 Nelsson 18 Bowie 19 Slotsager 21 Harroui 24 Bernede 30 Szimionas 34 Perilli 36 Niasse 37 Bella-Kotchap 41 Isaac 70 Fallou 72 Ajayi 73 Al-Musrati 90 Vermesan 94 Toniolo
Fonte: hellasverona.it
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