Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 8 novembre alle ore 15, allo stadio 'Via del Mare'.
hellas1903 news Verona, i convocati da Zanetti per la sfida col Lecce
25 i gialloblù per la trasferta in Puglia
1 Montipò
3 Frese
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
94 Toniolo
