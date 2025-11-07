hellas1903 news Verona, i convocati da Zanetti per la sfida col Lecce

Verona, i convocati da Zanetti per la sfida col Lecce

25 i gialloblù per la trasferta in Puglia
Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 8 novembre alle ore 15, allo stadio 'Via del Mare'.

1 Montipò

3 Frese

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

