hellas1903 news Verona, i convocati di Sammarco per la partita con il Pisa

Verona, i convocati di Sammarco per la partita con il Pisa - immagine 1
Torna Akpa Akpro, Valentini out, sono 24 i giocatori chiamati da per la gara del Bentegodi
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 6 febbraio alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAPISA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

Lovric

5 Edmundsson

Serdar

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

25 Mosquera

26 Popovic

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

70 Fallou

73 Al-Musrati

90 Vermesan

94 Toniolo

Il calciatore Nicolas Valentini non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Pisa a causa di un problema muscolare.

fonte: hellasverona.it

