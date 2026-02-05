Mister Paolo Sammarco ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Pisa, match valido per la 24a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 6 febbraio alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona, i convocati di Sammarco per la partita con il Pisa
Verona, i convocati di Sammarco per la partita con il Pisa
Torna Akpa Akpro, Valentini out, sono 24 i giocatori chiamati da per la gara del Bentegodi
#VERONAPISA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Lovric
5 Edmundsson
8 Serdar
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
25 Mosquera
26 Popovic
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
70 Fallou
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo
Il calciatore Nicolas Valentini non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Pisa a causa di un problema muscolare.
