Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Audace Cerignola-Hellas Verona, match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma domani, lunedì 18 agosto alle ore 18, allo stadio 'Monterisi' di Cerignola.
hellas1903 news Verona, i convocati per Cerignola
Verona, i convocati per Cerignola
In 25 i gialloblù per la sfida di Coppa Italia
#AUDACECERIGNOLA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nuñez
6 Valentini
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
14 Livramento
17 Giovane
18 Charlys
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
22 Kurti
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
39 Lambourde
70 Fallou
72 Ajayi
80 Mitrovic
98 Magro
