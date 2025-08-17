hellas1903 news Verona, i convocati per Cerignola

Verona, i convocati per Cerignola

In 25 i gialloblù per la sfida di Coppa Italia
Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Audace Cerignola-Hellas Verona, match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, in programma domani, lunedì 18 agosto alle ore 18, allo stadio 'Monterisi' di Cerignola.

#AUDACECERIGNOLA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nuñez

6 Valentini

8 Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

14 Livramento

17 Giovane

18 Charlys

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

22 Kurti

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

39 Lambourde

70 Fallou

72 Ajayi

80 Mitrovic

98 Magro

