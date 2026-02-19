Mister Paolo Sammarco ha convocato 24 calciatori per Sassuolo-Hellas Verona, match valido per la 26a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 20 febbraio alle ore 20.45, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.
hellas1903 news Verona, i convocati per il Sassuolo. C’è anche Suslov
gazzanet
Verona, i convocati per il Sassuolo. C’è anche Suslov
Sono 24 i giocatori chiamati da Sammarco per la trasferta di Reggio Emilia
#SASSUOLOVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
9 Sarr
10 Suslov
12 Bradaric
15 Nelsson
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
25 Mosquera
30 Szimionas
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
41 Isaac
70 Fallou
71 De Battisti
73 Al-Musrati
79 Peci
90 Vermesan
92 Monticelli
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA