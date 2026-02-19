hellas1903 news Verona, i convocati per il Sassuolo. C’è anche Suslov

gazzanet

Verona, i convocati per il Sassuolo. C’è anche Suslov

Verona, i convocati per il Sassuolo. C’è anche Suslov - immagine 1
Sono 24 i giocatori chiamati da Sammarco per la trasferta di Reggio Emilia
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 24 calciatori per Sassuolo-Hellas Verona, match valido per la 26a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, venerdì 20 febbraio alle ore 20.45, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

#SASSUOLOVERONA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

9 Sarr

10 Suslov

12 Bradaric

15 Nelsson

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

25 Mosquera

30 Szimionas

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

41 Isaac

70 Fallou

71 De Battisti

73 Al-Musrati

79 Peci

90 Vermesan

92 Monticelli

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
Sassuolo, Grosso: “Il Verona ha qualità, serve fare una bella partita”
Sassuolo-Verona, a Reggio Emilia arbitra Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA