Verona, i convocati per la partita col Parma. Torna Belghali

Sono 22 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara del Tardini. Out Lirola
Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Parma-Hellas Verona, match valido per la 25a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 15 febbraio alle ore 15, allo stadio 'Tardini' di Parma.

#PARMAVERONA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

7 Belghali

Serdar

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

41 Isaac

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

Il calciatore Pol Lirola non sarà a disposizione per la partita Parma-Hellas Verona a causa di un affaticamento muscolare.

fonte: hellasverona.it

