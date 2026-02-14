Verona, i convocati per la partita col Parma. Torna Belghali

Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Parma-Hellas Verona, match valido per la 25a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 15 febbraio alle ore 15, allo stadio 'Tardini' di Parma.
Sono 22 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara del Tardini. Out Lirola
#PARMAVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
41 Isaac
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
Il calciatore Pol Lirola non sarà a disposizione per la partita Parma-Hellas Verona a causa di un affaticamento muscolare.
