Mister Paolo Sammarco ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Fiorentina, match valido per la 31a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 4 aprile alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
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Verona, i convocati per la partita con la Fiorentina
Sono 25 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara con i viola al Bentegodi
#VERONAFIORENTINA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
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