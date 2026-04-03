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Verona, i convocati per la partita con la Fiorentina

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Sono 25 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara con i viola al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Fiorentina, match valido per la 31a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 4 aprile alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAFIORENTINA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

Valentini

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

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