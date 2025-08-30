hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con la Lazio

Verona, i convocati per la partita con la Lazio

Verona, i convocati per la partita con la Lazio - immagine 1
Bella-Kotchap e Al-Musrati ci sono, niente Orban
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Lazio-Hellas Verona, match valido per la 2a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 31 agosto alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

#LAZIOVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

5 Nuñez

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

90 Vermesan

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

