Mister Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Lazio-Hellas Verona, match valido per la 2a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 31 agosto alle ore 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.
Verona, i convocati per la partita con la Lazio
gazzanet
Verona, i convocati per la partita con la Lazio
Bella-Kotchap e Al-Musrati ci sono, niente Orban
#LAZIOVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Nuñez
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
15 Nelsson
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
