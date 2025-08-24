hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con l’Udinese

Verona, i convocati per la partita con l’Udinese

Ebosse c'è, fuori Yellu per un affaticamento muscolare
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Udinese-Hellas Verona, match valido per la 1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 25 agosto alle ore 18.30, al 'Bluenergy Stadium' di Udine.

#UDINESEVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

5 Nuñez

7 Belghali

8 Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

14 Livramento

15 Nelsson

17 Giovane

18 Charlys

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

22 Kurti

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

39 Lambourde

70 Fallou

72 Ajayi

80 Mitrovic

94 Toniolo

Il calciatore Santiago Yellu non sarà a disposizione per la partita Udinese-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare.

fonte: hellasverona.it

