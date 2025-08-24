Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Udinese-Hellas Verona, match valido per la 1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 25 agosto alle ore 18.30, al 'Bluenergy Stadium' di Udine.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con l’Udinese
gazzanet
Verona, i convocati per la partita con l’Udinese
Ebosse c'è, fuori Yellu per un affaticamento muscolare
#UDINESEVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Nuñez
7 Belghali
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
14 Livramento
15 Nelsson
17 Giovane
18 Charlys
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
22 Kurti
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
39 Lambourde
70 Fallou
72 Ajayi
80 Mitrovic
94 Toniolo
Il calciatore Santiago Yellu non sarà a disposizione per la partita Udinese-Hellas Verona in seguito a un affaticamento muscolare.
fonte: hellasverona.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA